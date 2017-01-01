Романова Инна Михайловна
Стаж 10 лет
Врач акушер- гинеколог: применение лазерных технологий (Эрбиев лазер) при лечении недержания мочи у женщин, опущении половых органов, сексуальных дисфункций.
Введение гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов, биоревитализация интимных зон, плазмолифтинг
Адреса и стоимость приёма
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
