Романова Инна Михайловна
6.6
2

Романова Инна Михайловна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская Академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 2015 г.
  • Ординатура по специальности акушерство и гинекология Военно - медицинская Академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Основы диагностической и лечебной кольпоскопии. Центр лазерной медицины г.Санкт-Петербург 2017 г.
  • Применение радиоволновых хирургических аппаратов «Сургидрон» в эстетической гинекологии и лечении заболеваний шейки матки НМИЦ им. В.И.Кулакова г.Москва 2019 г.
  • Повышение квалификации по теме: Эстетическая гинекология НМИЦ им. В.И.Кулакова г.Москва 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных мероприятий по акушерству и гинекологии. Является действующий членом ассоциации специалистов по Эстетической гинекологии.
Опыт работы
  • Акушер- гинеколог ПКПЦ с 2017 года
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
