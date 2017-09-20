Романов Андрей Иванович
Стаж 30 лет
Принимает детей
Профилактика, диагностика и лечение общехирургических заболеваний (гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки). Оперативное вмешательство и манипуляции (пункции и биопсии опухолевых образований). Внутрисуставные пункции инъекции, ПРП терапия. Резекции ногтевой пластины при вросшем ногте, удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей и т.д. Лечение опорно-двигательного аппарата. Кинейзиотейпирование. Ортезирование. Мануально-мышечное тестирование
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Хирург
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Хирург
По запросу
Профпатолог
По запросу
