Романов Андрей Иванович
9.0
11

Романов Андрей Иванович

Мануальный терапевт, Хирург, Профпатолог, Травматолог, Спортивный врач
Стаж 30 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1993 г.
  • Интернатура ВГМИ, «Морская медицина» - хирург, 1993-1994 гг.
  • ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края», ПП «Профессиональная патология», 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Актуальные вопросы хирургии», 2016 г.
  • ФГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Профессиональная патология», 2017 г.
  • ДЗПК ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», «Программа подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств», 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Хирург
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Хирург
По запросу
Профпатолог
По запросу
11 отзывов

