Романенко Анна Николевна
Романенко Анна Николевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2009 г.
Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
