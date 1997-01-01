Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Романчук Мария Владимировна
6.6
2
Романчук Мария Владимировна
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Лечебный 1997
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2012 г.
Сертификат "Пластическая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Головко
Арсений Александрович
Челюстно-лицевой хирург
6.0
0
Записаться
Головин
Игорь Юрьевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
9.6
13
Записаться
Гармаш
Адель Игоревна
Хирург
,
Челюстно-лицевой хирург
,
Зав. хирургическим отделением
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...