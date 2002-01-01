  1. Главная
Романчук Алексей Леонидович
6.6
4

Романчук Алексей Леонидович

Челюстно-лицевой хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
4 отзыва

