Романчук Алексей Леонидович
6.6
4
Романчук Алексей Леонидович
Челюстно-лицевой хирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 г. окончания
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
4 отзыва
