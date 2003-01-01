Врачи
Ромахина Светлана Викторовна
Ромахина Светлана Викторовна
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Практикующий психолог, арт-терапевт, системный семейный психотерапевт, детский и подростковый психолог, арт-терапевт, игропрактик, специалист в области телесно-ориентированных практиках.
Образование
Психолог. Преподаватель психологии (МГУ им. Адм. Г.И.Невельского - 2003 - 2008 гг)
Системный семейный терапевт (Институт интегративной семейной терапии г.Москва- 2006)
Телесно-ориентированный терапевт (МГУ им.Адм.Невельского, центр психологической коррекции, г.Владивосток - 2009 г.)
Интегративная психотерапия сексуальных проблем в супружеской паре (ИИСТ, Москва - 2012 г)
Применение техник арт-терапии в психологическом консультировании (Дальневосточная Ассоциация Системных Семейных Психологов - 2012
Использование методов арт-терапии (сказкотерапия) в подходе системной семейной психотерапии» (Дальневосточная Ассоциация Системных Семейных Психологов - 2013 г)
Компьютерная зависимость у детей. Диагностика и коррекция» (ИИСТ - 2013 г)
Специалист по детско-родительским отношениям и перинатальному развитию. (ИИСТ, Москва)
Клиническая психология в репродуктивных процессах. Социально-психологическое сопровождение беременности и родов. (АНО ДПО «УрИПКиП» - 2020)
Практика песочной терапии в работе с неуверенностью и страхами.
Еще 7
Опыт работы
Дальневосточная Ассоциация Системных Семейных Психологов, психолог; менеджер по набору обучающих групп. 2010-2015 гг
Центр интегрального развития, ведущая детских занятий и киноклубов для детей, психолог. 2017-2021
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
