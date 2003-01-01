  1. Главная
Ромахина Светлана Викторовна
Ромахина Светлана Викторовна

Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Психолог. Преподаватель психологии (МГУ им. Адм. Г.И.Невельского - 2003 - 2008 гг)
  • Системный семейный терапевт (Институт интегративной семейной терапии г.Москва- 2006)
  • Телесно-ориентированный терапевт (МГУ им.Адм.Невельского, центр психологической коррекции, г.Владивосток - 2009 г.)
Опыт работы
  • Дальневосточная Ассоциация Системных Семейных Психологов, психолог; менеджер по набору обучающих групп. 2010-2015 гг
  • Центр интегрального развития, ведущая детских занятий и киноклубов для детей, психолог. 2017-2021
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
