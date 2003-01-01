Ромахина Светлана Викторовна

Психолог. Преподаватель психологии (МГУ им. Адм. Г.И.Невельского - 2003 - 2008 гг)

Системный семейный терапевт (Институт интегративной семейной терапии г.Москва- 2006)

Телесно-ориентированный терапевт (МГУ им.Адм.Невельского, центр психологической коррекции, г.Владивосток - 2009 г.)