Рогушин Игорь Витальевич
6.0
0
Рогушин Игорь Витальевич
Окулист (офтальмолог)
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Интернатура по специальности "Офтальмология, ВГМИ, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
