Рогушин Игорь Витальевич
6.0
0

Рогушин Игорь Витальевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Офтальмология, ВГМИ, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
