  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Рогович Людмила Анатольевна
Рогович Людмила Анатольевна
10
21

Рогович Людмила Анатольевна

Косметик-эстетист
Стаж 26 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат массажиста, 1162242186352
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
21 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи