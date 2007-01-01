  1. Главная
Рожкова Анна Александровна
6.0
2

Рожкова Анна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, стоматологический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Эндодонтическая и постэндодонтическая реабилитация зубов", "Непрямые реставрации"
  • "Малоинвазивные технологии в стоматологии", "Увеличение в эндодонтии, восстановление передней группы зубов"
  • "Стратегия успешного восстановления функции и эстетики улыбки в сложных клинических случаях", "От эндодонтии к прямому и непрямому способам восстановления"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог, главный врач клиники «Сона Плюс»
Адреса и стоимость приёма
2 отзыва

