Рожкова Анна Александровна

Имеет успешный опыт в реставрации зубов и эндодонтическом лечении корневых каналов.
Образование
ВГМУ, стоматологический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
"Эндодонтическая и постэндодонтическая реабилитация зубов", "Непрямые реставрации"
"Малоинвазивные технологии в стоматологии", "Увеличение в эндодонтии, восстановление передней группы зубов"
"Стратегия успешного восстановления функции и эстетики улыбки в сложных клинических случаях", "От эндодонтии к прямому и непрямому способам восстановления"
"Современные методы обработки и пломбирования корневых каналов инструментами, материалами и оборудованием VDWEndodontic, Германия"
"Успешная консультация врача-стоматолога"
"Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов"
"Рентгенодиагностика в практической стоматологии. Констатация, интерпретация и описание интраоральных рентгенограмм. Рентгеносемиотика стоматологических патологий"
"Профессиональная гигиена полости рта. Современные технологии на гигиеническом приеме. Индивидуальная гигиена полости рта"
"Сложная анатомия и доступ", "Современные методики малоинвазивного машинного препарирования. Выбор оптимальной системы. Машинное полновращательное и реципрокное препарирование. Возможность комбинирования разных систем. Выбор тактики при сложных клинических ситуациях"
"Эффективная эргономичная эндодонтия — составляющие успеха. Базовые концепции и инновационные инструменты М2 и Reciproc. Необходимость использования ультразвука и микроскопа в эндодонтии. Значение визуального контроля и бестеневого освещения. Трехмерная пломбировка системы каналов — преимущества и недостатки, алгоритм, материалы и приборы BeeFill 2в1", "Обработка корневого канала при помощи системы Mtwo Reciproc. Пошаговая обтурация канала методом вертикальной конденсации в модифицированной технике „непрерывной волны“ с использованием системы BeeFill 2в1. Демонстрация возможностей VDWUltra: коррекция доступа, извлечение анкерного штифта или отломка инструмента. Активация ирригационных растворов"
