Рожко Ирина Геннадьевна
6.0
0
Рожко Ирина Геннадьевна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Владимирский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
