Рогаткина Елена Сергеевна
6.6
2

Рогаткина Елена Сергеевна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Колопроктология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-колопроктолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
