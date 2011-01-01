  1. Главная
Шитикова (Рогачева) Анна Александровна
6.0
0

Шитикова (Рогачева) Анна Александровна

Кардиолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка "Кардиология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Кардиология", 2011 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
