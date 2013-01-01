Врачи
Родионова Алла Васильевна
6.3
1
Родионова Алла Васильевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Педиатрия", Российская медицинская академия Последипломного Образования, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
1 отзыв
