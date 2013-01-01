  1. Главная
Родионова Алла Васильевна
Родионова Алла Васильевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Педиатрия", Российская медицинская академия Последипломного Образования, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
