Родина Елена Эдуардовна
5.5
4

Родина Елена Эдуардовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
