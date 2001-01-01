Врачи
Родина Елена Эдуардовна
5.5
4
Родина Елена Эдуардовна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
4 отзыва
