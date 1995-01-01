Врачи
Ришко Елена Юрьевна
6.3
1
Ришко Елена Юрьевна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
