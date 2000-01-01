  1. Главная
Ржевская Наталья Васильевна
5.7
1

Ржевская Наталья Васильевна

Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Самарский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия", 2000 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1500 р
