Ржевская Наталья Васильевна
5.7
1
Ржевская Наталья Васильевна
Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Самарский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1997 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1500 р
