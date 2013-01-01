  1. Главная
Резниченко Вера Анатольевна
Резниченко Вера Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
