Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Резниченко Анна Витальевна
6.0
0
Резниченко Анна Витальевна
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2011 г.
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Клочкова
Галина Викторовна
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Самсонова
Людмила Михайловна
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Георгиева
Надежда Валерьевна
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...