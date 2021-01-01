  1. Главная
Резниченко Анна Александровна
6.0
0

Резниченко Анна Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2021г - Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
Курсы повышения квалификации
  • До 2026г - Первичная аккредитация по специальности "Лечебное дело"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
