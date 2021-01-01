Врачи
Резниченко Анна Александровна
6.0
0
Резниченко Анна Александровна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
2021г - Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
Курсы повышения квалификации
До 2026г - Первичная аккредитация по специальности "Лечебное дело"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
0 отзывов
