Рева Дмитрий Вячеславович
Стаж 13 лет
Принимает детей
Снятие острых болевых синдромов в позвоночно-двигательном сегменте, работа с протрузиями и грыжами. Снятие мышечных спазмов и ограничений движений в суставах и позвоночнике.
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алтайская, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Иглорефлексотерапевт
По запросу
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Иглорефлексотерапевт
По запросу
Массажист
По запросу
