Рева Дмитрий Вячеславович
Мануальный терапевт, Массажист, Остеопат, Иглорефлексотерапевт
Стаж 13 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ мануальный терапевт
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор Бондарь
Владивосток, ул. Алтайская, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Иглорефлексотерапевт
По запросу
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Иглорефлексотерапевт
По запросу
Массажист
По запросу
83 отзыва

