  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Репина Нина Ивановна
Репина Нина Ивановна
6.2
1

Репина Нина Ивановна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи