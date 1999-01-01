Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ремез Владимир Петрович
6.6
2
Ремез Владимир Петрович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Клиническая интернатура "Анестезиология-реанимация", ГБ СМП г.Владивосток, 1974 г.
Ординатура "Анестезиология и реанимация", ВГМУ, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Святая Мария
ул. Кирова, 66
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Оденбах
Лилия Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Зенина
Александра Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Марченко
Андрей Александрович
Мануальный терапевт
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.1
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...