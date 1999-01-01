  1. Главная
Ремез Владимир Петрович
6.6
2

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
  • Клиническая интернатура "Анестезиология-реанимация", ГБ СМП г.Владивосток, 1974 г.
  • Ординатура "Анестезиология и реанимация", ВГМУ, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Святая Мария
ул. Кирова, 66
2 отзыва

