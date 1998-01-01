Врачи
Ременюк Ирина Викторовна
6.0
0
Ременюк Ирина Викторовна
Эндокринолог
,
Подиатр
Стаж 22 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2012 г.
Сертификат "Эндокринология", 2014 г.
Сертификат "Диабетология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндокринолог, ГУЗ ККБ № 2, Отделение "диабетической стопы"
Врач-эндокринолог, подиатр, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
0 отзывов
Запись по телефону
