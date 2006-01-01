Врачи
Редько Надежда Сергеевна
7.6
9
Редько Надежда Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Восстановление зубов с помощью эндоконструкций.
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2006 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
9 отзывов
