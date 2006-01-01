  1. Главная
Редько Надежда Сергеевна
7.6
9

Редько Надежда Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2006 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
9 отзывов

