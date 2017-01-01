Врачи
Редько Елена Юрьевна
6.3
1
Редько Елена Юрьевна
Стоматолог-гигиенист
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
ВБМК, Cтоматология профилактическая, 2017 г. окончания
Сертификат специалиста 1177242963002 ООО «ДКА-МЕД» г. Москва специальность «стоматология профилактическая» 28 декабря 2020 г.
Удостоверение МПК220523-02 ООО "ДКА-МЕД" г.Москва дополнительная профессиональная программа "Стоматология профилактическая" 28 декабря 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Стоматология профилактическая», ВБМК, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
1000 р
1 отзыв
