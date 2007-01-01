  1. Главная
Ребикова Жанна Сергеевна
Ребикова Жанна Сергеевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Образование
  • Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию». Диплом специалиста № ВСГ 0096805, регистрационный номер 33, дата выдачи 27 июня 2007 года по спецальности «лечебное дело».
  • Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию». Удостоверение об окончании интернатуры КИ №0107, регистрационный № 990, дата выдачи 31 августа 2008 года, по специальности терапия.
  • Удостоверение о повышении квалификации  №070000004532, регистрационный  №13045, по специальности терапия. Дата выдачи: 08 мая 2018 года.
  • Свидетельство об аккредитации специалиста  №7723 00199945, по специальности кардиология, наименование профессионального стандарта: 02.025 Протокол заседания врачебной комиссии №13 от 09 февраля 2020 года.
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Терапевт
