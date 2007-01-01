Ребикова Жанна Сергеевна

Направления работы:

* Консультация пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, наджелудочковыми и желудочковыми нарушениями ритма, дислипидемии и т.д.

* Наблюдение, диагностика и консультация пациентов после перенесённых сердечно-сосудистых событий( Инфаркты, состояние после ТЛБАП со стентированием, после АКШ)

* Оформление документов на высокотехнологичную медицинскую помощь

* Ведение пациентов с пороками сердца и после протезирования клапанов.