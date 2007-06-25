  1. Главная
Разуваева Алена Игоревна
6.0
0

Разуваева Алена Игоревна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО "НГМУ ФА по здравоохранению и социальному развитию" ВСГ 1146073,рег№44,25.06.2007, Лечебное дело
Курсы повышения квалификации
  • АНО ДПО "СИНМО", 1154242775096,рег№СНМ02216-117/20,16.12.2020,Терапия
  • ЧУДПО "ИПИПКСЗ",1154080030208,рег№СЗ01060-1395/19,Ревматология,26.12.2019;ЧУДПО "ИПИПКСЗ" 1154242806861,рег№СЗ01900-1942/20,Ревматология,30.12.2020
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Нейбута, 141
Первичный приём взрослых
Терапевт
2100 р
Ревматолог
2650 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1900 р
