  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Разумова Виктория Викторовна
Разумова Виктория Викторовна
7.0
6

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
1480 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
1300 р
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи