Разумова Виктория Викторовна
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
1480 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
1300 р
