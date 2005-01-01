  1. Главная
Разумцова Ольга Ивановна
Разумцова Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Управление сестринской деятельностью, ТГМУ, 2015 г.
Опыт работы
  • Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер), Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
