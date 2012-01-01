  1. Главная
Разнообрядцева Евгения Львовна
6.0
0

Разнообрядцева Евгения Львовна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1993г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
  • 1994г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2012 г.
  • 2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (функциональная диагностика).
  • 2020г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (функциональная диагностика).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

