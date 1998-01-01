  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Раубо Любовь Михайловна
Раубо Любовь Михайловна
6.0
0

Раубо Любовь Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1998 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Офтальмология", ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 2001-2007 гг.
  • Врач-офтальмолог, КГБУЗ ВП№5, с 2007 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи