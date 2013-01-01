Врачи
Распевина Марина Петровна
Распевина Марина Петровна
Невролог (невропатолог)
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Неврология", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
