Раповка Виктор Григорьевич
Стаж 48 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стоял у истоков создания Центра сердечно-сосудистой хирургии в Приморском крае, был первым его руководителем. Он первым в Приморском крае выполнил операцию аортокоронарного шунтирования при поражениях сосудов сердца. Является медицинским представителем Медицинского объединения “Medical Union” - всестороннее обследование и лечение в лучших клиниках Сеула (Ю.Корея). Проводит консультации и лечение по поводу:
- заболеваний сонных артерий (после перенесенного инсульта, головные боли, шум в голове, снижение зрения, головокружение);
- заболевание артерий нижних конечностей (боли в нижних конечностях, трофические язвы);
- заболевания сосудов верхних конечностей;
- заболевания брюшной аорты;
- варикозное расширение вен нижних конечностей (начальные стадии заболевания и трофические расстройства);
- лечение сосудистых звездочек;
- посттромбофлебетический синдром (отеки нижних конечностей, трофические язвы);
- острый тромбоз вен нижних конечностей;
- слоновость нижних конечностей.
