  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Раповка Виктор Григорьевич
Раповка Виктор Григорьевич
9.6
0

Раповка Виктор Григорьевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ
  • Клиническая ординатура по хирургии на кафедре у профессора Шапкина В.С
  • Аспирантура, Институт хирургии им. А.В.Вишневского АМН СССР, г. Москва под руководством академика Покровского А.В., профессора Аничкова М.Н.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка по сердечно-сосудистой хирургии в кардиологической клинике сосудов нижних конечностей, г. Эдинбург (Шотландия)
Участие в ассоциациях
  • Член правления Всероссийского общества сосудистых хирургов
  • Член всероссийского общества флебологов России
  • Член Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов
Еще 1
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи