Раповка Виктор Григорьевич

Стоял у истоков создания Центра сердечно-сосудистой хирургии в Приморском крае, был первым его руководителем. Он первым в Приморском крае выполнил операцию аортокоронарного шунтирования при поражениях сосудов сердца. Является медицинским представителем Медицинского объединения “Medical Union” - всестороннее обследование и лечение в лучших клиниках Сеула (Ю.Корея). Проводит консультации и лечение по поводу:

- заболеваний сонных артерий (после перенесенного инсульта, головные боли, шум в голове, снижение зрения, головокружение);

- заболевание артерий нижних конечностей (боли в нижних конечностях, трофические язвы);

- заболевания сосудов верхних конечностей;

- заболевания брюшной аорты;

- варикозное расширение вен нижних конечностей (начальные стадии заболевания и трофические расстройства);

- лечение сосудистых звездочек;

- посттромбофлебетический синдром (отеки нижних конечностей, трофические язвы);

- острый тромбоз вен нижних конечностей;

- слоновость нижних конечностей.