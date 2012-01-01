Врачи
Раменская Наталья Викторовна
6.0
0
Раменская Наталья Викторовна
Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Похожие специалисты
Серебрянская
Наталья Николаевна
Педиатр
6.3
1
Левина
Оксана Павловна
Педиатр
7.5
7
Васильева
Татьяна Геннадьевна
Педиатр
,
Заведующий поликлиникой
10
12
Запись по телефону
