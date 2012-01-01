  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Раменская Наталья Викторовна
Раменская Наталья Викторовна
6.0
0

Раменская Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи