Рахмонов Жавохир Алишерович
Стаж 5 лет
Врач с отличием окончил Дальневосточный федеральный университет, а также ординатуру по направлению "Хирургия".
Проводит консультации по вопросам хирургического лечения, подготовке к операции и послеоперационному восстановлению. Выполняет удаление доброкачественных новообразований, хирургическую обработку ран, лечение ожогов и обморожений, удаление инородных тел, лечение фурункулов и абсцессов.
