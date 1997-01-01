  1. Главная
Рахманова Светлана Николаевна
Рахманова Светлана Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
1 отзыв

