Рафикова Альфия Канифовна
Стаж 24 года / Врач второй категории
Коррекция инволютивных изменений урогенитальной области у женщин.
Ведение пациентов с воспалительными заболеваниями органов малого таза, лечение ИППП, НМЦ, заболеваний шейки матки и т.д.
Малые гинекологические операции: полипэктомии, РДВ, вакуум-аспирации полости матки, введение ВМС, конизации, коагуляции, биопсии шейки матки.
Пластика малых половых губ
Адреса и стоимость приёма
ул. Гамарника, 3Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
