Рафикова Альфия Канифовна
9.3
15

Рафикова Альфия Канифовна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 2001 г. окончания
  • Ординатура по акушерству и гинекологии на базе краевого клинического роддома №1/ККБ № 1, первичная специализация по УЗД, г. Хабаровск, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ кольпоскопия; эндокринная патология в гинекологии; гистероскопия; ультразвуковая диагностика (диплом врача УЗД)
  • ТУ Патология шейки матки с курсом кольпоскопии, ДВГМУ, 2005 г.
  • ТУ Гистероскопия, ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2010 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации гинекологов-эндокринологов России
  • Член ассоциации патологии шейки матки, с 2006 г.
  • Участник международного конгресса по гинекологии, г. Москва, 2006 г.
Опыт работы
  • Женская консультация №3
  • Врач акушер-гинеколог, КРД №3, родильное отделение
  • Врач акушер-гинеколог, ГКРД №5
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
15 отзывов

