Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Радьков Иван Валерьевич
7.4
5
Радьков Иван Валерьевич
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Консультация взрослых
Нейрохирург
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дуболазов
Михаил Юрьевич
Нейрохирург
6.1
2
Записаться
Панарин
Вячеслав Александрович
Нейрохирург
,
Рентгенэндоваскулярный хирург
7.2
4
Записаться
Толокевич
Виталий Александрович
Нейрохирург
7.9
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...