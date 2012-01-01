  1. Главная
Радунцев Иван Александрович
6.3
1

Радунцев Иван Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
