Рачкова Татьяна Анатольевна
6.0
0

Рачкова Татьяна Анатольевна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
