Пузырева Екатерина Константиновна
6.0
0

Пузырева Екатерина Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
