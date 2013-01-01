  1. Главная
Пузырев Константин Борисович
6.0
0

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 40 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Иркутское медицинское училище ВСЖД, Фельдшер, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по лечебному массажу, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
