Пузырев Константин Борисович
6.0
0
Пузырев Константин Борисович
Массажист
,
Врач ЛФК
Стаж 40 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Иркутское медицинское училище ВСЖД, Фельдшер, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по лечебному массажу, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
