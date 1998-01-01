Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пузина Ольга Константиновна
8.0
23
Пузина Ольга Константиновна
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 1998 г. окончания
Клиническая ординатура на кафедре акушерства и гинекологии, ВГМУ, 1998 - 2000 гг.
Курсы повышения квалификации
ТУ «Патология шейки матки», г. Владивосток, 2002 г.
Участие в конгрессе «Практическая гинекология» г. Москва, 2006 г.
ТУ «Экстрагенитальная патология и беременность» г. Владивосток, 2005 г.
Участие в семинаре «Технология безопасного аборта» г. Владивосток, 2007 г.
Участие в конференции «Профилактика рака шейки матки» г. Москва, 2008 г.
Участие в семинаре «Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» г. Владивосток, 2009 г.
Сертификационный цикл «Акушерство и гинекология», ММА им.Сеченова, г. Москва, 2010 г.
Участие в конференции «Современный подход и ведение менопаузы» г. Москва, 2010 г.
Участие в семинаре «Современная контрацепция для репродуктивного здоровья женщины» г. Москва, 2010 г.
ТУ «Диагностическая и лечебная кольпоскопия» г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Участие в конференции «Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии» г. Москва, 2011 г.
ТУ «Гинекологическая эндокринология» г.Санкт-Петербург, 2012 г.
Участие в семинаре «Медикаментозное прерывание беременности» г. Санкт-Петербург, 2012 г.
Участие в семинаре «Искусство гормональной терапии» г. Санкт-Петербург, 2012 г.
Участие в семинаре «Актуальные проблемы гинекологической эндокринологии», г. Санкт-Петербург, 2012 г.
ТУ «Лазерные и радиоволновые технологии в гинекологии» г. Санкт-Петербург, 2012 г.
ТУ «Шейка матки и вульвовагинальные болезни» г. Москва, 2014 г.
Участие в форуме «Шейка матки и вульвовагинальные болезни» г. Москва, 2014 г.
Еще 15
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
МУЗ ГКРД г.Владивосток, женская консультация, июнь 2000 - сентябрь 2011 гг.
СПБ ГБУЗ ДГП 68, Женская консультация № 8, Санкт-Петербург, ноябрь 2011 - апрель 2012 гг
КГБУЗ ВКРД № 2, г.Владивосток, сентябрь 2012 - апрель 2014 гг.
Лечебно-Диагностический Центр "Мечников", сентябрь 2012 - декабрь 2013 гг.
Медицинский центр ДВФУ, апрель 2014 - настоящее время
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
23 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Горовая
Анастасия Анатольевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
17
Записаться
Капацинская
Оксана Владимировна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
10
25
Записаться
Малашенкова
Татьяна Валентиновна
Акушер-гинеколог
10
15
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...