Пузина Ольга Константиновна
8.0
23

Пузина Ольга Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1998 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре акушерства и гинекологии, ВГМУ, 1998 - 2000 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Патология шейки матки», г. Владивосток, 2002 г.
  • Участие в конгрессе «Практическая гинекология» г. Москва, 2006 г.
  • ТУ «Экстрагенитальная патология и беременность» г. Владивосток, 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • МУЗ ГКРД г.Владивосток, женская консультация, июнь 2000 - сентябрь 2011 гг.
  • СПБ ГБУЗ ДГП 68, Женская консультация № 8, Санкт-Петербург, ноябрь 2011 - апрель 2012 гг
  • КГБУЗ ВКРД № 2, г.Владивосток, сентябрь 2012 - апрель 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
