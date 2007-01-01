Пузиков Семён Александрович

- Протезирование всеми видами конструкций

- Эстетическая реставрация керамикой на диоксиде циркония, виниры

- Восстановление зубного ряда на беззубых челюстях с помощью имплантов

- Все виды и способы протезирования

- Амбулаторная хирургия и простановка имплантов

- Протезирование на имплантах