Пузиков Семён Александрович
Стаж 17 лет
- Протезирование всеми видами конструкций
- Эстетическая реставрация керамикой на диоксиде циркония, виниры
- Восстановление зубного ряда на беззубых челюстях с помощью имплантов
- Все виды и способы протезирования
- Амбулаторная хирургия и простановка имплантов
- Протезирование на имплантах
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
