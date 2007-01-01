  1. Главная
Пузиков Семён Александрович
Пузиков Семён Александрович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 17 лет
  • Владивостокский Государственный медицинский университет, 2007 г.
  • 2009 году специализация: детская стоматология
  • 2012 году специализация: ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология
  • 2011 год специализация : Терапевтическая стоматология
  • Open Dental community
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
