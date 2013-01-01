  1. Главная
Пустотина Надежда Васильевна
Пустотина Надежда Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1977 г. окончания
  • Интернатура, детское медицинское объединение №2, г. Владивосток, 1977 - 1978 гг.
  • Первичная специализация: ГИДУВ, г. Ленинград, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", Российская медицинская академия Последипломного Образования, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
По запросу
1 отзыв

