Пустотина Надежда Васильевна
5.7
1
Пустотина Надежда Васильевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Интернатура, детское медицинское объединение №2, г. Владивосток, 1977 - 1978 гг.
Первичная специализация: ГИДУВ, г. Ленинград, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", Российская медицинская академия Последипломного Образования, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
