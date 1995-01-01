Врачи
Пугачева Инна Владимировна
7.5
6
Пугачева Инна Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов
