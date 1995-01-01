  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пугачева Инна Владимировна
Пугачева Инна Владимировна
7.5
6

Пугачева Инна Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи