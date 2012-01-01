  1. Главная
Пугачева Галина Анатольевна
5.4
2

Пугачева Галина Анатольевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г.окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
  • Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
2 отзыва

