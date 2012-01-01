Врачи
Пугачева Галина Анатольевна
5.4
2
Пугачева Галина Анатольевна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г.окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
2 отзыва
