Пугачева Елена Владимировна
6.0
0

Пугачева Елена Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 32 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
  Интернатура по специальности гинекология, 1985–1988 гг.
Курсы повышения квалификации
  ПС по специальности лазеро-терапия, МСИ им. Семашко г. Москва, ПС по специальности лазеро-терапия, МСИ им. Семашко, г. Москва, 1993 г.
  СЦ "Методы лазерной терапии с помощью низкоэнергетических квантовых генераторов", Приморский краевой Центр лазерной терапии, 1993 г.
  ТУ "Лазерная рефлексотерапия", ВГМУ, 1997 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
  Член ассоциации Российского физиотерапевтического общества
Опыт работы
  Врач физиотерапевт, КГБУЗ "Владивостокский Клинико-Диагностический Центр", с 1994 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
