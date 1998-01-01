Пугачева Елена Владимировна
Стаж 32 года / Врач второй категории
Проводит консультацию, лечение офтальмологических заболеваний (воспалительные заболевания глаз, сосудистая патология глаз, дистрофические изменения зрения, близорукость, глаукома). Проводит комплексное лечение в условиях дневного стационара. Проводит лечения, профилактику заболеваний бронхолегочной системы (внебольничная пневмония, хроническая дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, острые и хронические бронхиты, аллергический ринит, хронический тонзиллит и др.). Владеет методиками работы на аппаратах магнитотерапии, лазеротерапии, электрофорезом, ультразвуковой терапией, диадинамической терапией, лазеропунктурой, методиками вакуумного массажа и др. Имеет удостоверение на рационализаторское предложение (патент) "Модификация методики лечения офтальмологических заболеваний аппаратом квантовой терапии "Рикта – 01".
