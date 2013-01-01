Врачи
Птушко Валентина Павловна
Птушко Валентина Павловна
Рентгенолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
