Птушко Валентина Павловна
6.0
Птушко Валентина Павловна

Рентгенолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
