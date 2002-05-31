Врачи
Прянишена Людмила Тимофеевна
6.3
1
Прянишена Людмила Тимофеевна
Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Имеет почетное звание "Заслуженный врач РФ", 31.05.2002 г.
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Детская хиpуpгия" 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...